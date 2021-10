Horacio Rodríguez Larreta parece querer que los casos de contagios de COVID vuelvan a crecer antes de las elecciones o al menos eso parece si se toma en cuenta que hoy adelantó que a partir del miércoles dejará de ser obligatorio el uso del barbijo al aire libre incluso dentro de las escuelas.

Pero desde el sector de la Salud denuncian que el gobierno porteño está demorando sin razón aparente la vacunación pediátrica.

Por su parte desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan le exigieron al Gobierno de la Ciudad avanzar con la vacunación contra el COVID-19 de niños entre 3 y 11 años sin comorbilidades para proteger a toda esta población.

El Gobierno de CABA inició solo la vacunación de este grupo etario pero sólo en los niños con factores de riesgo mientras que en la provincia de Buenos Aires, ya se avanzó con todo ese grupo. "No hay nada que justifique que no se hice la campaña de vacunación en todos los menores de 3 a 11 años, no se justifica la demora en la Ciudad de Buenos Aires porque las vacunas están​​", sostuvo el médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta.

"No hay razón de no iniciar el esquema en todos los menores porque las dosis están y solo falta que el Gobierno porteño lo inicie", enfatizó el profesional.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad respondieron que se estaba avanzando con los grupos priorizados de menores de 3 a 11 años con factores de riesgo y aún no estaba definida la fecha para avanzar con el grupo etario en general.

Pero esos chicos ya no estarán obligados a usar el barbijo en los recreos.