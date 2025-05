Horacio Rodríguez Larreta es el gran ganador de las elecciones a legisladores porteños y volvió a posicionarse en el arco político.

Diferenciado de Mauricio Macri -que sigue mendigando un acuerdo con La Libertad Avanza, cada vez en peor situación de negociación- Larreta se paró en la vereda de enfrente del Gobierno.

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se propone como una oposición no peronista -aunque no sería descabellado que termine confluyendo en un frente con algunos moderados como Sergio Massa o Martín Llaryora- en la que podría recoger los pedazos rotos de Juntos por el Cambio, como la Coalición Cívica o el radicalismo.

Ante Sehinkman no dudó en diferenciarse al mostrarse como un liberal de pura cepa que no quiere ser dominado por un discurso único.