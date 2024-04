Van contra las empresas de medios, porque todo se centra en manejar y controlar el humor desde la “calle virtual” como se les dice ahora a las redes sociales.

El actor Esteban Lamothe se atrevió a contradecir a Guillermo Francella y eso alcanzó para que rápidamente su nombre se volviera tendencia por el furibundo ataque.

Cientos de trolls opinaron en todos lados contra el actor que se atrevió a levantar una voz disidente.

“Lo respeto como actor, Francella es una eminencia. No sólo tiene mucha plata sino que además tiene el amor de toda la gente”, dijo y tras la aclaración y opinó que “es muy fácil decir esperemos”.

Y explicó: “(Francella) puede esperar porque tiene mucha plata en el banco. No creo que tenga problema para llenar el tanque de nafta, pero hay gente que no puede esperar, que no tiene para comer”.

"Yo no salgo a bancar a un Gobierno que se caga en el arte y en la cultura. Tendría que tener un poco más de sensibilidad", cerró Lamothe.

El ataque de los trolls no tardó en llegar: