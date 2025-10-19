Durante su show, Lali Espósito dedicó un espacio antes de interpretar "Soy" para hablar sobre el transfemicidio de Azul Semeñenko, víctima de 49 años asesinada en Neuquén.

"Esta vez me pareció importante poder expresar algo… para abrazar la comunidad LGBT y sentir que nos empoderamos", señaló.

En ese marco, criticó la postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente afirmó que el feminismo extremo sería responsable de los femicidios.

"Me parece que no hay nada más peligroso que desde el poder se le llame revancha a los asesinatos de mujeres. Me parece una aberración", afirmó Espósito.