"Maleducada no soy. Opiné como persona, parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta" pronunció Lali Espósito ante un Broncano que miraba sin entender mucho lo que pasaba.

El irreverente programa de la televisión española es un espacio donde suelen presentarse los artistas argentinos que generan suceso en ese país, como ya lo hicieron, Duki, Trueno, Bizarrap, Cazzu o Emilia Mernes.

Esta vez, Lali habló en nombre de todos ellos y muchos más, ya que defendió el derecho de los artistas a expresarse, aunque tenga que hacerlo en inferioridad de condiciones como le ocurrió a ella frente a un presidente.