Las elecciones legislativas que se acaban de celebrar en la Ciudad de Buenos Aires dejaron un sabor extraño. Y no solo por la bajísima convocatoria que tuvieron ya que apenas votó la mitad de la gente habilitada para hacerlo, también porque muchos no llegaron ni al nivel del voto en blanco y otros no llegaron a convencer ni a sus familiares.

Pero el análisis de Luis Novaresio se centró en los que menos votos cosecharon. Ahí hablaron del farmacéutico antivacunas Marcelo Peretta, el candidato “nazi” César Biondini, las expresiones de izquierda y también algunas peronistas y otras de derecha que no alcanzaron las expectativas.

Si el corte se hace en menos de 10 mil también quedaron en el medio expresiones como la de Yamil Santoro, Caruso Lombardi, Alejandro Kim y hasta Ramiro Marra que si bien tuvieron algunos votos más no llegaron al porcentaje requerido para ganar una banca en la legislatura.

Mientras ambos conductores consideraban que era un papelón y que sólo los había votado “una parte del barrio”, Antonio Laje atribuyó este fenómeno a la eliminación de las PASO.