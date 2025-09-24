Dos de los periodistas más militantes del gobierno libertario intentaron justificar al aire esta nueva toma de deuda, con el dinero que saldría directamente del Tesoro de los Estados Unidos.

Laje y Novaresio volvieron a sacar a relucir el tema de las bases chinas, con el que los medios hegemónicos operaron durante mucho tiempo, como un intento de justificar esta nueva deuda para la Argentina.

De todas maneras Laje aseguró el supuesto pedido de Estados Unidos para instalar una base en nuestro país fue desmentido por el gobierno, pero no pudieron evitar volver a echarle la culpa al kirchnerismo por todo.

Laje incluso decidió ir más allá y sacar a relucir el tema de Venezuela, en su intento de defensa al gobierno.