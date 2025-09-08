Antonio Laje no pudo ocultar su bronca y odio luego de la Victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses por casi 14 puntos de diferencia.

El periodista, que habló más como un ferviente militante político, manifestó su odio y su decepción tras los resultados electorales que fueron contundentes.

Tan es así, que decidió atacar al pueblo bonaerense por haber votado lo que finalmente se eligió, y sentenció: “No se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no haya policía, cuando los maten, acaban de votar”.

Párrafo aparte para una lectura más fina sobre los dichos del conductor de América, cuando dio a entender que esperaba un voto adverso a pesar de las constantes informaciones que sacan a la luz en su programa de inseguridad en la Provincia. ¿Casualidad?

Otro de los que se manifestó fue el propio Eduardo Feinmann, quien hizo un análisis descarnado de los resultados de las elecciones bonaerenses, poniendo la mira en los errores del gobierno.