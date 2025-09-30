Javier Milei está lanzado al 100% en la campaña. Tan es así que hasta fue al programa de Antonio Laje donde dejó algunos conceptos interesantes.

Más allá de justificar el silencio de su hermana Karina ante las acusaciones de corrupción, asegurando que "ella no es de hablar mucho"… quiso defender lo indefendible y aseguró que las acusaciones contra José Luis Espert forman parte de una operación política por las elecciones y que siempre reflotan lo mismo.

Pero Milei no tuvo mejor idea que calificar esta investigación como un "chimento de peluquería" por lo que no le dejó espacio a Laje que tuvo que retrucarlo y explicarle que se trataba de una investigación judicial de los Estados Unidos. Y hasta el mismísimo Espert había reconocido en el pasado que su campaña fue financiada, entre otros, por el narco detenido en Viedma, Fred Machado.