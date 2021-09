"En las últimas horas he recibido múltiples llamados sobre el insólito uso de la imagen de mi esposo en un aviso político para las próximas PASO. Sin poder creer lo que me contaban , pudimos constatar y verificar la difusión en medios digitales y televisivos, de un spot correspondiente a la propaganda política de un partido que presenta a sus precandidatos a diputados, a los que prefiero no mencionar en este comunicado", fueron la duras palabras elegidas por Olga Garaventa de Sánchez, la viuda de Sandro, contra el spot de Moreno.

Para el spot de Moreno se eligió el tema "La vida sigue igual" a la que se le cambió la letra para ponerle un contenido político.

En otra parte del duro comunicado Olga aclaró: "Roberto Sánchez, Sandro, jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña , propaganda o mensaje de contenido político, con independencia de cuáles fueras sus ideas, color o situación de ese partido. Las imágenes que hemos visto, además de dañar gravemente la imagen, reputación y honor de Roberto Sánchez, Sandro, constituyen actos ilícitos condenados por la legislación vigente y a través de mi abogado Gabriel Máspero".