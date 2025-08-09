La expedición en el Cañón de Mar del Plata de Schmidt Ocean junto a investigadores del Conicet llegó a la TV de Francia, donde el periodista Julien Benedetto hizo un fuerte comentario sobre la motosierra del presidente Javier Milei.

Benedetto llevó a la televisión de su país una cobertura especial sobre la reciente expedición científica y destacó el impacto que ha tenido la transmisión en vivo del submarino de exploración en la audiencia argentina.

“Es la nueva pasión de los argentinos, todo el país está tanto de la transmisión en vivo de un submarino de exploración inédito en Mar del Plata”, aseguró el comunicador.

Además, contextualizó el momento de la exploración en el escenario político, advirtieron que “esta locura de una bola de nariz para el presidente argentino, Javier Milei que está en guerra con la ciencia”.