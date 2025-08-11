A diferencia del relato que pretende imponer el gobierno de Javier Milei, un reciente informe del Centro de Almaceneros de Córdoba contradice el discurso libertario y expone la difícil situación que deben afrontar muchas familias en esa provincia.

Según explicaron desde esa entidad, las ventas de alimentos en comercios de cercanía cayeron un 19 % en lo que va del año y más de la mitad de las familias cordobesas no puede cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba, aseguró en declaraciones a la prensa: “La cena desapareció de muchas mesas, se merienda más tarde con pan e infusiones para suplirla”.