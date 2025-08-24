El gobierno de Javier Milei atraviesa horas difíciles tras las denuncias de coimas que involucran a su hermana Karina Milei. El caso generó un fuerte malestar incluso dentro de la propia base libertaria.

En ese clima, el abogado liberal Carlos Maslatón —quien desde hace tiempo mantiene un enfrentamiento con los hermanos Milei— difundió en las redes sociales una vieja advertencia que cobra nueva relevancia.

Se trata de una charla que tuvo en 2022 con Daniel “Gordo Dan” Parisini, actual militante libertario y ferviente defensor del gobierno.

En esa conversación, Maslatón puso en duda la coherencia de los hermanos Milei: “Están defendiendo una causa que ellos abandonaron”, le señaló entonces a Parisini.