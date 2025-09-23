A los gritos
La tremenda pelea entre Mariana Brey y Cinthia Fernández por las denuncias de coimas contra Karina Milei
El escándalo de los presuntos sobornos que salpican a Karina Milei, y desató una crisis en el oficialismo, generó un tenso cruce entre la comincadora libertaria y la panelista.
El escándalo de los presuntos sobornos que salpican a Karina Milei generó un tenso cruce en el stream Carnaval entre Mariana Brey, defensora del gobierno libertario, y la panelista Cinthia Fernández.
El intercambio dejó expuestas las diferencias sobre los manejos internos en la Casa Rosada.