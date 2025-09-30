En medio de las tensiones entre la Casa Rosada y algunos gobernadores aliados, y a pesar de los fallidas convocatorias del presidente Javier Milei, en la provincia de Chubut se realizó una reunión de claro tono opositor.

En ese encuentro de gobernadores críticos a Milei, el anfitrión Ignacio "Nacho" Torres no dudó en apuntar con dureza contra el libertario: "Hoy al presidente se le anima hasta el cafetero del Concejo Deliberante".

El chubutense y referente del PRO, aliado de Milei en el primer año de gestión libertaria, ahora eligió cuestionar al mandatario: "No permitimos que nos falten el respeto y nos pisen la cabeza".

El cruce verbal entre Torres y Milei se suma a la tensión creciente entre la administración Central y los gobiernos provinciales, en un escenario político marcado por el clima electoral y la disputa por el poder en el interior del país.