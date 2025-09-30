La tremenda mojada de oreja de un gobernador del PRO a Milei: "Se le anima hasta el cafetero del Concejo Deliberante"
En la provincia de Chubut se concretó una reunión de gobernadores de distintos distritos del país, donde el anfitrión, Ignacio "Nacho" Torres, apuntó con dureza contra el libertario: "Hoy al presidente se le anima hasta el cafetero del Concejo Deliberante".
En medio de las tensiones entre la Casa Rosada y algunos gobernadores aliados, y a pesar de los fallidas convocatorias del presidente Javier Milei, en la provincia de Chubut se realizó una reunión de claro tono opositor.
En ese encuentro de gobernadores críticos a Milei, el anfitrión Ignacio "Nacho" Torres no dudó en apuntar con dureza contra el libertario: "Hoy al presidente se le anima hasta el cafetero del Concejo Deliberante".
El chubutense y referente del PRO, aliado de Milei en el primer año de gestión libertaria, ahora eligió cuestionar al mandatario: "No permitimos que nos falten el respeto y nos pisen la cabeza".
El cruce verbal entre Torres y Milei se suma a la tensión creciente entre la administración Central y los gobiernos provinciales, en un escenario político marcado por el clima electoral y la disputa por el poder en el interior del país.