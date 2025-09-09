Todos contra Karina
La tremenda mojada de oreja de López Murphy a Milei al presentar su merchandising: "El 3% lo donaremos"
En medio del escándalo por las coimas que sacude al gobierno nacional, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires aprovechó su posteo para apuntar contra los hermanos Milei.
El escándalo de las supuestas coimas de la hermana del presidente se convirtió en uno de los ejes de la campaña electoral, y Ricardo López Murphy aprovechó esa situación para publicar un posteo picante en las redes sociales.
El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires mostró unos muñecos que utlizará durante la campaña y envió un mensaje dirigido al presidente Javier Milei y su hermana Karina.
"Salió el merchandising de la campaña del bulldog. ¿Cuál prefieren? El 3% de lo recaudado lo donaremos a vendedores de tortas", publicó López Murphy.