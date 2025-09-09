El escándalo de las supuestas coimas de la hermana del presidente se convirtió en uno de los ejes de la campaña electoral, y Ricardo López Murphy aprovechó esa situación para publicar un posteo picante en las redes sociales.

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires mostró unos muñecos que utlizará durante la campaña y envió un mensaje dirigido al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

"Salió el merchandising de la campaña del bulldog. ¿Cuál prefieren? El 3% de lo recaudado lo donaremos a vendedores de tortas", publicó López Murphy.