Pedro Rosemblat fue invitado a América, más precisamente al programa de Eduardo Feinmann, donde dio cátedra de argumentación frente a uno de los mayores operadores del Gobierno.

En un momento de la charla, Feinmann quiso consultarle a Pedro por la foto completamente armada del gabinete de Milei y el propio Presidente en La Matanza, con un cartel que rezaba: “Kirchnerismo Nunca Más”.

Pero, más allá de la burda y nefasta utilización de una frase relacionada con la Dictadura más brutal de la historia, el periodista respondió con altura, sentido común y dejó a Feinmann pedaleando en el aire literalmente.

“No va a ser nunca más porque Milei no va a gobernar 60 años la Argentina”, expresó y Feinmann ante esta obviedad le dio la razón.

Pero Rosemblat redobló: “Todo vuelve, imaginate que Milei tiene en su gobierno a Patricia Bullrich, tercer gobierno que integra. Federico Sturzenegger, tercer gobierno que integra”.

Pero, remató al conductor cuando nombró a Toto Caputo que pasó de ser el “peor ministro” de Macri a ser el “mejor ministro de la historia” para el actual mandatario.