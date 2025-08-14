La tremenda domada de Pedro Rosemblat a Feinmann cuando lo quiso correr con la frase "Kirchnerismo, nunca más"
El operador del gobierno invitó al periodista Pedro Rosemblat al piso de América, y en su propio territorio lo dejó en ridículo al aire, cuando Feinmann lo quiso chicanear con la foto del gabinete de Milei junto a un cartel que expresaba: "Kirchnerismo, nunca más".
Pedro Rosemblat fue invitado a América, más precisamente al programa de Eduardo Feinmann, donde dio cátedra de argumentación frente a uno de los mayores operadores del Gobierno.
En un momento de la charla, Feinmann quiso consultarle a Pedro por la foto completamente armada del gabinete de Milei y el propio Presidente en La Matanza, con un cartel que rezaba: “Kirchnerismo Nunca Más”.
Pero, más allá de la burda y nefasta utilización de una frase relacionada con la Dictadura más brutal de la historia, el periodista respondió con altura, sentido común y dejó a Feinmann pedaleando en el aire literalmente.
“No va a ser nunca más porque Milei no va a gobernar 60 años la Argentina”, expresó y Feinmann ante esta obviedad le dio la razón.
Pero Rosemblat redobló: “Todo vuelve, imaginate que Milei tiene en su gobierno a Patricia Bullrich, tercer gobierno que integra. Federico Sturzenegger, tercer gobierno que integra”.
Pero, remató al conductor cuando nombró a Toto Caputo que pasó de ser el “peor ministro” de Macri a ser el “mejor ministro de la historia” para el actual mandatario.