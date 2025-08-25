Los Milei y los Menem, cada vez más complicados. Luego del terrible escándalo de corrupción que se dio a conocer tras los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, parece haberse destapado una olla muy profunda donde la cúpula del Gobierno está claramente implicada.

En las últimas horas, un referente de La Libertad Avanza en Misiones que había denunciado los manejes de los Menem en su provincia, salió a dar su testimonio y dio detalles de un llamado que recibió por parte de Lule Menem.

Samuel Doichele, dirigente libertario en esa provincia, aseguró que lo llamó Lule “antes de la denuncia penal” y expresó: “Me dijo que eso es normal, que no es delito, porque lo hacen en todos lados”.

El hombre ya había denunciado maniobras corruptas por parte de la cúpula libertaria hace algunos meses, y ahora se confirma con todas las denuncias que acaban de salir a la luz: "Para sumarse a LLA piden un 10%. El Presidente del partido Adrián Núñez empezó con un 10% y pidió que no le cuenten a nadie, hasta que un funcionario lo delató y ahí empezamos a hacer el reclamo interno. Cristian Sanabria Brítez, una persona que seguía al Presidente, recibía ese 10% en su cuenta personal”.

Ahora el mismo Lule que nombre Doichele, apareció mencionado en los audios de Diego Spagnuolo, como uno de los beneficiarios de aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado, al igual que Karina Milei.

Parece que en el mundo del hampa, todo encaja. Esto preocupa y mucho a la esfera más alta del Gobierno, donde incluso en las últimas horas temen por la aparición de nuevos audios dando más detalles del entramado corrupto que se amasa puertas adentro de la Casa Rosada .