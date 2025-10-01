Desde que en agosto pasado, Claudio el Turco García lanzó su candidatura a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires, alteró el humor de los libertarios en las redes.

A la semana, atendió a los libertarios que lo defenestraron por criticar a Javier y Karina Milei. Y este martes volvió a hacerlo.

Fue así: el exfutbolista, que se encuentra en plena campaña electoral, publicó un video. El tuitero libertario Esteban Glavinich, conocido en X como Traductor Te Ama, reposteó las imágenes y lo acusó de drogadicto al comentar: "El Turco García lanzó su campaña a diputado nacional y salió a buscar el voto falopero".

La respuesta del Turco fue rotunda: "El voto duro lo fue a buscar en avión tu candidato Espert. Besitos, princesa".

En referencia al escándalo narco en el que está envuelto José Luis Espert por su relación con Fred Machado.