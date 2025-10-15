La terrible respuesta de Pagano a Lemoine después de que la vinculara con un periodista de C5N
La diputada de La Libertad apuntó contra su excompañera de bloque. La legisladora de "Coherencia" le respondió con un comentario picante sobre sus "vínculos íntimos con Machado", en relación al empresario narco.
En un cruce que explotó en redes sociales, y que ya tiene otros enfrentamientos de alto voltaje, la diputada Lilia Lemoine aseguró que Marcela Pagano y Mauro Federico trabajan juntos y anticipó "sorpresas" judiciales.
"Marcela Pagano y Mauro Federico trabajan juntos. Ella le informa con anticipación todas sus movidas y las operan a conveniencia. Cuando La Justicia avance, van a haber sorpresas", indicó Lemoine en un posteo difundido en ‘X’.
"No sabes las ganas q tengo de q avance la justicia!", respondió Pagano, del bloque Coherencia, surgido tras su salida del espacio libertario.
Y agregó: "Pero ojo, no vaya a ser cosa que avance antes con tus vínculos ‘íntimos’ con Machado, chinverguencha! Si Mauro Federico fuera mi socio no tendría problemas en reconocerlo, deberías hacer lo mismo vos con los q te financian #Narco".