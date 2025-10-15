En un cruce que explotó en redes sociales, y que ya tiene otros enfrentamientos de alto voltaje, la diputada Lilia Lemoine aseguró que Marcela Pagano y Mauro Federico trabajan juntos y anticipó "sorpresas" judiciales.

"Marcela Pagano y Mauro Federico trabajan juntos. Ella le informa con anticipación todas sus movidas y las operan a conveniencia. Cuando La Justicia avance, van a haber sorpresas", indicó Lemoine en un posteo difundido en ‘X’.

"No sabes las ganas q tengo de q avance la justicia!", respondió Pagano, del bloque Coherencia, surgido tras su salida del espacio libertario.

Y agregó: "Pero ojo, no vaya a ser cosa que avance antes con tus vínculos ‘íntimos’ con Machado, chinverguencha! Si Mauro Federico fuera mi socio no tendría problemas en reconocerlo, deberías hacer lo mismo vos con los q te financian #Narco".