Hugo Lamadrid lanzó una teoría en Blender qué hizo estallar a todos de risa, incluido el conductor del programa, en un momento que se viralizó en las redes sociales.

El exjugador de Racing devenido en humorista e influencer en las redes sociales, estuvo como invitado de la última emisión de Domibor, donde aseguró: "Para mí Toto Caputo es un muchacho que la puso de grande".

Para colmo, aclaró: "Y abonando una tarifa". Pero decidió dar las explicaciones pertinentes al caso: "Es como que le falta calle, tiene esta cuestión", y lo comparó con Federico Sturzenegger.

"En momentos donde se prende fuego el país estar tuiteando y apretando gente es no tener calle", sentenció Lamadrid.