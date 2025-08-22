Los graves hechos de violencia en el estadio de Independiente que suspendieron su partido ante Universidad de Chile siguen dando qué hablar.

Gustavo Grabia en radio explicó cómo se generaron y el trasfondo de la interna de la barrabrava del Rojo, Federico Sturzenegger aprovechó lo sucedido para sugerir que las SAD son la solución, y este jueves Guillermo Moreno sorprendió con su teoría política.

Moreno se preguntó si "los servicios de inteligencia chilenos" no tuvieron "algo que ver" en los hechos. Aseguró que así se genera “un sentimiento antiargentino y antichileno”, y que detrás de todo esto podría estar la intención del presidente trasandino Gabriel Boric, de "discutir la Patagonia".

La reflexión completa de Moreno

Guillermo recordó que la guerra entre El Salvador y Honduras “comenzó por un partido de fútbol ¿no?”.