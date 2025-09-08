Alberto Samid hizo de las suyas en las redes sociales donde publicó un mensaje polémico para festejar la victoria del Frente Patria.

Luego de la aplastante victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires que pone en jaque la gobernabilidad de La Libertad Avanza, Samid no hizo más que echar leña al fuego.

El empresario hizo un juego de palabras con uno de los nefastos candidatos libertarios para octubre, y una comparación bastante zarpada.

“Entró el tronco nomás. Y la cabeza también”, aseguró en las redes donde la publicación se llenó de todo tipo de reacciones y comentarios.