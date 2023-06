“Cristina (Kirchner) le habilita la PASO a Grabois. Luego lo ningunea, dice que el candidato de unidad es Massa. No lo nombró", opinó Roberto Navarro.

En su radio El Destape, el periodista afirmó que “mucha gente” va a votar al precandidato Juan Grabois, en parte por el desencanto de la falta de un candidato que represente al kirchnerismo.

“A mí me parece que si decidieron ponerlo es porque si no toda esa gente no iba a votar.”

"Mucha gente puede sentirse defraudada, no contenida. Por eso es importante encontrar el rol de Grabois. Hay que decir que hay una PASO.

Y en ese sentido apuntó directamente contra Cristina Kircher por el armado. “La soltaron a la gente sin paracaídas de un avión", dijo. Y en ese sentido sugirió que traten con “respeto” la candidatura del dirigente social.

“La gente se puede enojar y romper ese fino hilo que lo une con el militante", dijo respecto de la base electoral kirchnerista.