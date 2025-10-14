La sorpresa de Feinmann al leer una encuesta de Clarín que ubica a Kicillof como el político con mejor imagen positiva

Bastó que Feinmann preguntara a su equipo cuál es el político con mejor imagen positiva para que se escucharan los nombres de Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

La sorpresa fue mayúscula cuando aparecieron los nombres de Axel Kicillof y Cristina Kirchner ocupando el primero y el segundo lugar.

Si bien en un principio intentó deslegitimarla, rápidamente volvió sobre sus pasos para cuestionarse qué está pasando en el país.

El gráfico de la encuesta

El trabajo se realizó bajo un sondeo a 1.150 casos por la encuestadora La sastrería/Trespuntozero.