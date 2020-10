🅐🅓🅡🅘🅐🅝 on Twitter

Se vivieron momentos de alegría y muy emotivos este sábado durante la caravana por el Día de la Lealtad, y hubo un testimonio que se destacó entre varios: una señora que emocionó a todos al explicar su amor por Néstor, Cristina y el peronismo.

“Gracias a este Gobierno y al Gobierno de Cristina tengo una jubilación. Toda la vida fregué pisos y las señoras que hoy están enojadas, no me pagaban la jubilación. Y esta mujer me la dio y hoy como gracias a esa jubilación”, recordó la mujer, con la voz entrecortada.

En diálogo con C5N, la señora contó que es peronista “desde los 16 años”, y expresó: “Gracias al peronismo. Gracias presidente, gracias señora, gracias Evita, gracias Perón”.

“Siento una emoción muy grande porque vamos a luchar. Tenemos que salir adelante, con los únicos que nos quieren”, concluyó.