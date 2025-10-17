La señora lucía elegante, bien vestida y con vocabulario por lo que los prejuicios indicaban que podría tratarse de una representante de la clase alta argentina.

Pero en cuanto le abrieron el micrófono la señora no tuvo ni el menor empacho en asegurar que no veía la hora de que este gobierno se termine.

La señora se ubicó "siempre con del pueblo" y aseguró que le pareció lógico que desde los Estados Unidos nos dijeran a quién votar porque el gobierno es antipopular, cipayo y entreguista.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que hasta aseguró que Trump está usando a Milei y ella se siente indignada por no entender cómo se llegó a esto.