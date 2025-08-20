Todos los días los dirigentes de la ultraderecha dan muestra de su falta de empatía con los que más sufren, y esta vez le tocó el turno a la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero.

Amparándose en una discusión sobre la responsabilidad de las provincias y la Nación para atender a la salud de la población, dejó caer una frase que la pinta entera.

Para Álvarez Rivero, “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”, ya que eso podría hacerse en Córdoba o en cualquier otra jurisdicción, dejando en evidencia que para ella el tratamiento de los chicos no es, precisamente, un derecho.

El descargo de Álvarez Rivero

La senadora cordobesa publicó un tuit refiriéndose a lo sucedido, y acusó a los medios de haberla sacado de contexto.

"Qué mala leche levantar sólo un pedazo de mi exposición hoy en el Senado. Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones.

Los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el "Garrahan".

Yo expliqué que la salud es una competencia provincial, aún la alta complejidad.

Y en Córdoba también atendemos a personas de todo el país ¡y no nos dan fondos federales!

No hay un derecho nacional que determine que cualquier chico puede ser atendido en el Garraham. Si lo hubiera, deberíamos plantear los fondos para garantizarlo. Pero no es el caso.

Entonces, si le van a dar al Garrahan, que le den a Córdoba. Pero no volvamos a repartir fondos por fuera de las competencias ya establecidas.

¡DISCUTAMOS EL SISTEMA DE SALUD EN SU CONJUNTO PORQUE LO DESTRUYERON EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS!"

La exposición completa

Como la senadora del PRO dijo que su intención fue distinta a la que se dio a conocer, pidió que se escuche su exposición completa.