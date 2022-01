'El pez por la boca muere', se suele decir, y Julio Conte Grand hizo de ese dicho, una realidad. Al intentar una defensa de lo indefendible en el programa de Carlos Pagni en LN+, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires apoyó el armado de una Mesa Judicial para perseguir sindicalistas como la única forma de avanzar en las causas.

Fue más lejos y se animó a decir que la política encabezada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue la que generó una "nueva conducta" para que se animaran a investigar a quienes querían investigar.

Pero no pudo evitar caer en la contradicción de sostener que "no había forma de investigar", pero al mismo tiempo afirmar que "el fiscal general decía tengo toda la información pero nadie denuncia", y para colmo rematando con que se pudo armar la causa en base a las palabras de Vidal: "los empresarios me dicen que...".

Pero defensa, imposible.