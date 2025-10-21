Fiesta de cogollos
La respuesta de Rebord a la denuncia que le hicieron en la justicia porque Lipovetsky llevó marihuana a su programa
El conductor de 'Hay algo ahí' se burló de la denuncia que recibió en su contra por un hecho ocurrido con un invitado a su programa.
La cara de Tomás Rebord fue del estupor a la risa por lo ridículo de la acusación en su contra, cuando Daniel Lipovetzky llevó a su mesa un frasco lleno de cogollos de marihuana.
La intención del exdiputado era promover la aprobación del uso del cannabis con fines medicinales y recreativos.
Pero el que la ligó fue el propio Rebord, que no estaba enterado de lo que haría su invitado y sin embargo deberá responder ante la justicia.