La cara de Tomás Rebord fue del estupor a la risa por lo ridículo de la acusación en su contra, cuando Daniel Lipovetzky llevó a su mesa un frasco lleno de cogollos de marihuana.

La intención del exdiputado era promover la aprobación del uso del cannabis con fines medicinales y recreativos.

Pero el que la ligó fue el propio Rebord, que no estaba enterado de lo que haría su invitado y sin embargo deberá responder ante la justicia.