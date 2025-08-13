Cercana a Sergio Massa, la diputada cordobesa Natalia de la Sota está buscando su lugar en el escenario nacional planteando un espacio diferente para el peronismo de su provincia.

Enfrentada al gobernador Llaryora, funcional al gobierno libertario, la hija del histórico dirigente que manejó con mano firme la provincia mediterránea, elevó su nivel de exposición dando entrevistas y participando de los programas de streaming.

En una charla en el programa ‘Fenómeno barrial’, del canal de stream de El Doce, respondió al interrogante entre dos de los comunicadores más identificados con los espacios más votados, y no dudó en responder de qué lado de la mecha se encuentra.