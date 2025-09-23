La respuesta de Macri cuando le preguntaron por Milei: ''Hace un año que no hablo con él''

A Mauricio Macri le preguntaron por Javier Milei y contestó: "Hace más de un año que no lo veo ni hablo con él". Pero a la vez "prudentes" de cara al futuro, y ratificó su apoyo al Gobierno que "está enfrentando un desafío cambiario".

Y agregó: "Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, muy respetuosos, el Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, creo que tiene un equipo económico que entiende y puede sortear esta dificultad".

Lo dijo tras encabezar este martes la cumbre nacional del PRO con los candidatos a diputados y senadores, de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre.

Sus dichos se dieron en la jornada política, marcada por la presencia de Javier Milei en los Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump para acordar un nuevo préstamo del Tesoro, para frenar la presión sobre el dólar.

¿Y del apoyo del gobierno de Donald Trump le brindó a la gestión libertaria? Macri contestó: "El apoyo que le ha dado el gobierno americano ayer ha sido muy impresionante, es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa".

Desde la puerta de la sede del PRO, ubicada en la calle Balcarce 415, Macri destacó el encuentro: "Fue una muy buena reunión, me gustó mucho escuchar a todos los jóvenes que tenemos por todo el país y hoy son candidatos. Fueron contando que pasa en cada una de sus provincias. La situación económica es muy distinta en mucho de los casos".

Cheque en blanco

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: "Es el rumbo que necesita la Argentina".

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina", destacó el partido amarillo en su cuenta de X.