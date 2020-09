Capitán Beto F on Twitter

La sesión venía complicada desde que Juntos por el Cambio la convocó y luego anunció que no participaría.

Por eso cuando el senador por Formosa LUis Naidenoff pidió la palabra y no quiso aclarar cuánto tiempo hablaría porque sostuvo que no era necesario porque se iba a "mantener dentro de los 130 minutos asignados al bloque", Cristina preguntó de cuántos minutos quería disponer.

"Debe ser culpa mía que no se entiende lo que hablo, pero es lo que estoy diciendo desde que me senté.. lo único que pido es que me digan cuánto quiere hablar cada uno", insistió la vicepresidenta, otra vez con ironía.

Y remató con un "no, si a mí me encanta escucharlos hablar..."