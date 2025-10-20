Tenés que cerrar el estadio
La respuesta de Carrió cuando le preguntaron por Karina Milei que hizo reír hasta a Laura Di Marco
La referente de la Coalición Cívica mantuvo una entrevista con LN+ donde la periodista Laura Di Marco le preguntó por la figura de Karina Milei y la insólita respuesta de Lilita la sorprendió y la hizo estallar de risa.
El extracto de la entrevista entre Elisa Carrió y Laura Di Marco se hizo viral en las redes por la insólita respuesta de la exdiputada cuando le preguntó por Karina Milei.
"¿Qué opinas de Karina Milei?", le consultó la conductora, y Lilita sorprendió: "Secretaria de un odontólogo", a lo que Di Marco no pudo más que exclamar: "¿Qué?".
Carrió, continuó: "Viste esos que cobran para hacer los dientes nuevos por afuera. Te cobra todas las carillas en negro".
La frase de Carrió sobre cómo percibe a la figura de la secretaria de la Presidencia se hizo viral en las redes.