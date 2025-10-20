El extracto de la entrevista entre Elisa Carrió y Laura Di Marco se hizo viral en las redes por la insólita respuesta de la exdiputada cuando le preguntó por Karina Milei.

"¿Qué opinas de Karina Milei?", le consultó la conductora, y Lilita sorprendió: "Secretaria de un odontólogo", a lo que Di Marco no pudo más que exclamar: "¿Qué?".

Carrió, continuó: "Viste esos que cobran para hacer los dientes nuevos por afuera. Te cobra todas las carillas en negro".

La frase de Carrió sobre cómo percibe a la figura de la secretaria de la Presidencia se hizo viral en las redes.