Alejandro Fantino sin dudas compite por ser el periodista más chupamedias del Gobierno. El Presidente y sus ministros han pasado varias veces por Neura y hasta se usó como plataforma de campaña, tan es así que el inefable ‘Tronco’ es candidato.

Pero a Fantino se le ocurrió cuestionar a Milei por el uso excesivo de la palabra "esfuerzo" y el ejército de trolls se le vino en contra.

El periodista decidió bajarle el precio a la campaña en su contra que pareció no importarle demasiado.