No le importa mucho
La respuesta de Alejandro Fantino a los libertarios que comenzaron una campaña en su contra
Después de ser uno de los pilares de los libertarios en los medios a Alejandro Fantino se le ocurrió cuestionar al Presidente y los trolls libertarios llaman a dejar de seguirlo.
Alejandro Fantino sin dudas compite por ser el periodista más chupamedias del Gobierno. El Presidente y sus ministros han pasado varias veces por Neura y hasta se usó como plataforma de campaña, tan es así que el inefable ‘Tronco’ es candidato.
Pero a Fantino se le ocurrió cuestionar a Milei por el uso excesivo de la palabra "esfuerzo" y el ejército de trolls se le vino en contra.
El periodista decidió bajarle el precio a la campaña en su contra que pareció no importarle demasiado.