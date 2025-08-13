Federico Sturzenneger es noticia por una frase bastante repugnante, que habla del nivel de delirio e insensibilidad que existe puertas adentro del gobierno nacional.

El ministro que fue encargado por el propio Milei para prácticamente destruir al Estado, comentó la reacción que tuvo el presidente cuando le presentó su proyecto de desregulación del Estado que terminó siendo la Ley Bases.

Recordemos, esta polémica ley que fue rechazada en las calles por el pueblo argentino pero votada en el Congreso, contempló la quita de múltiples derechos para los argentinos, como también un retroceso en lo que respecta a la protección y cuidado del suelo argentino y los recursos naturales.

Pero para Milei este nivel de destrucción estatal fue su mayor goce. Según Sturzenneger, Milei “Gemía mientras leía los papeles, como si estuviera teniendo sexo".