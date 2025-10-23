Vivo desde Lanus
La reflexión de un entrevistado en la calle: "En este país hay que ser peronista, no te queda otra, los demás hicieron todo mal"
El periodista Herni Nucera, de FutuRöck, salió a recoger la voz de la calle y un hombre explicó el por qué de su voto.
No se sabe si es el mejor argumento de campaña pero no hay dudas de que es contundente y más de uno estará de acuerdo.
Este hombre paró ante el requerimiento del móvil de FutuRöck que preguntaba por el voto del próximo domingo.
Ante la inquisitoria no dudó, y explicó por qué votará al peronismo, ya que los que estuvieron en su contra "hicieron todo mal".