Las redes sociales volvieron a estallar con mensajes y memes tras la firma del acuerdo de estabilización cambiara entre el Banco Central de la República Argentina y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Este nuevo préstamo o a modo de Swap de monedas entre ambas partes, permitiría a Milei planchar el valor del dólar para maquillar una cierta estabilidad que claramente no existe.

Según el documento que fue publicado en las últimas horas, "el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible. Lo que claramente expone aún más la fatídica gestión de Javier Milei.

Esta pésima gestión queda evidenciada en las propias palabras del presidente norteamericano, Donald Trump, quien en las últimas horas incineró al mandatario argentino y reconoció que "Argentina está luchando por su vida" y que el presidente "no lo está haciendo bien".