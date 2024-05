Cada día que pasa aparece más voces críticas contra el plan que impulsa el gobierno de Javier Milei mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la llamada “Ley Bases”.

Según el gobierno la iniciativa pretende incentivar inversiones a cambio de beneficios fiscales y garantías para las grandes empresas, pero diferentes sectores alertaron que permitirá la entrega de los recursos naturales de Argentina.

“Este esquema lo que hace, es sentar las bases para un saqueo de los recursos naturales del país”, lanzó el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum.

“O sea que coincidís con Cristina Kirchner en eso”, le advirtió la periodista durante la entrevista. “En este punto, claramente”, respondió Guzmán.

“Cuando uno piensa en el desarrollo de los recursos naturales quiere que le dejen tres cosas básicamente: que me genere valor en la economía, que me genere trabajo y que me genere divisas. Con este esquema lo que puede terminar pasando, es que no genere trabajo, le deje muy poco al Estado, y que no deje tampoco ninguna divisa", explicó el exfuncionario.