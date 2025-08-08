La reacción de los vecinos de Villa Celina tras la visita de 5 minutos de Milei para sacarse una foto y huir del lugar

Lo de Milei no puede ni siquiera catalogarse como “visita”, ya que el presidente asistió a Villa Celina, La Matanza, solo para sacarse una foto y huir corriendo del lugar.

El mandatario llegó con un mega operativo policial junto a sus principales ministros, para posar en una zona descampada con un cartel que reza: “Kirchnerismo Nunca Más” en una clara banalización tan cara para todos los argentinos.

Pero claramente esto fue absolutamente armado solo por una cuestión de marketing, y el mandatario prácticamente no tocó el suelo. Ya que, luego de la imagen, huyó despavorido del lugar junto a toda su comitiva.

Por eso, varios medios de comunicación entrevistaron a los vecinos de la zona quienes dieron su visión sobre esta foto que parece más una burla que una imagen de campaña, en una Argentina sumida en la crisis.

Uno de los vecinos aseguró que se quedó sin trabajo hace un año y medio y sentenció: “Hoy lo que hizo es política. Bajó, se sacó la foto y se fue”.

En este mismo tono, todos los habitantes de Villa Celina que fueron consultados por las cámaras de televisión manifestaron su rechazo a la actitud casi provocativa del presidente.