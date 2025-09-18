Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a generar polémica con sus declaraciones en el canal TN y sorprendió hasta a los propios conductores.

El hombre que el presidente puso a manejar las cuestiones universitarias fue consultado si el presidente avanzará de todas maneras sobre el financiamiento universitario, a pesar de lo que se votó en el Congreso Nacional.

Para justificar el desfinanciamiento a toda costa, Álvarez lanzó una frase estúpidamente insólita, ante la pregunta de si van a financiar a las instituciones educativas más importantes del país: "No se puede. Es como si el congreso quisiera derogar la ley de gravedad", expresó.

"No es el caso", respondió uno de los periodistas de uno de los canales más oficialistas, que parecía no poder creer la respuesta de este polémico personaje. Aunque no es la primera vez.

Álvarez fue apuntado en las últimas horas por haber denunciado que "45 de los 65 rectores cobran entre los 10 y los 15 millones de pesos" y que "los docentes y los no docentes universitarios vienen teniendo una recomposición salarial por encima del promedio de todo el Estado.

Como respuesta, el Decano de la Facultad de Exactas de la UBA salió a responder y lo fulminó: "El Subsecretario hizo mucho tiempo política en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad de Ciencias Sociales, y no aprobó una sola materia. Después nos hablan de meritocracia". El decano universitario aseguró que "no pasó ni el Ciclo Básico Común".