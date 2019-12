Minutos después de que el Tribunal Oral Federal (TOF)7 ordenara su inmediata libertad, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido celebró la noticia y aseguró que es inocente en todas las causas en las que está implicado.

“El TOF 7 dictó mi inmediata libertad en función del fallo de la Cámara de Casación. No quiero hablar demasiado porque no leí los fallos y yo todavía no he sido notificado, salvo por mis abogados telefónicamente. Si se confirma el fallo iría a mi casa con prisión domiciliaria“, explicó De Vido en A24 desde la cárcel.

“En general son todos casos relacionados con la persecución judicial del gobierno de Macri. Sacando a los detenidos de lesa humanidad, que están ubicados en pabellones, el resto está condenado por causas vinculadas al macrismo, por la persecución y la estigmatización no sólo de nosotros, también de parientes y de empresarios nacionales que resistieron a los ofrecimientos de arrepentimiento si vinculaban a Cristina o a mí con los casos”, argumentó.

De Vido celebró la decisión tomada por los camaristas Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que por mayoría aceptaron el recurso que había presentado para que se contemplara la nueva normativa que rige para la aplicación de la prisiones preventivas. Esa medida también benefició al ex secretario de Coordinación, Roberto Baratta, otro de los involucrados en la causa.

Respecto de la curso de la causa por el accidente ferroviario de Once ocurrido el 22 de febrero de 2012, explicó que “la sentencia no está firme” y la está “apelando con mucha fuerza”. “En mi juicio quedó evidenciado que el tren frenaba y que el maquinista no frenó por diferentes motivos”, sumó.