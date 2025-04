Guillermo Francos quedó atrapado entre las cuerdas con la pregunta de Fernández Llorente, durante una entrevista radial en la que el periodista le comentó sobre el viaje de placer de Patricia Bullrich en el marco del funeral del papa Francisco.

Todo partió por un periodista que vive en Berlín, que se encontró con la ministra de Seguridad paseando por la Fontana di Trevi, donde la fotografió y la entrevistó. Luego, dio su testimonio ante las cámaras de C5N.

Por eso el conductor le consultó al jefe de Gabinete por este tema y Francos no supo bien qué responder, aunque no le quedó otra que aceptar que “no era un viaje para hacer recorrido”.

“Volvimos todos juntos menos la ministra Bullrich que tenía que seguir viaje a Londres para una reunión vinculada a su ministerio”, aseguró.

Francos comentó que no sabía sobre la visita de la ministra a este lugar histórico de Roma, y que tampoco tuvieron mucho tiempo para siquiera salir a caminar por la calle.