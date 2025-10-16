La entrevista de Eduardo Feinmann con Javier Milei tuvo mucha repercusión en medios de comunicación y redes sociales, ya que el periodista fue uno de los pocos que se animó a hacerle alguna que otra pregunta ‘jugada’ al mandatario.

Principalmente, Feinmann le preguntó por la gran cantidad de argentinos que no llegan a fin de mes y que deben endeudarse para subsistir, lo que dejó al presidente completamente en offside y sin la posibilidad de dar una respuesta clara.

Por eso la respuesta del periodista cuando le dijo: "Usted es el economista experto en crecimiento con o sin dinero" se hizo muy viral y hasta el propio Feinmann la revivió en su programa de radio Mitre, donde se rio de los insólitos dichos de Milei.

En esa misma entrevista se dieron varios momentos virales, por las polémicas respuestas del presidente. Por ejemplo, cuando el conductor de América le leyó el tuit de Donald Trump.

La respuesta de Milei

Hasta el propio Feinmann se sorprendió con la falta de capacidad de Milei para salir del paso.