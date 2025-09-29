Tal como ocurrió en otras actividades de campaña, donde el presidente no la pasó bien, la visita de Javier Milei a Tierra del Fuego este lunes estuvo el rechazo que se sintió en las calles.

Diferentes sectores se movilizaron con el objetivo de impedir la caminata que el Presidente tenía prevista para las 18 horas en las calles San Martín y Don Bosco, en pleno centro de Ushuaia.

"El presidente se retiró raudamente de este lugar", informó el cronista de A24. "Entonces significa que se suspendió el acto", agregó Eduardo Feinmann desde el piso. "Se terminó", remarcó.