"Milei se tiene que dedicar a lo que le gusta: ser un rockstar", fue lo primero Duka ante las dantescas imágenes del increíble acto que realizó el presidente de la Nación en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El influencer se burló de Milei, de Lilia Lemoine, Eduardo Feinmann y el coro comunicacional que apoya a La Libertad Avanza.

Y sentenció: "Este es el segundo gobierno de Macri".