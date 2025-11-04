La frase es incorrecta y atrasa, pero a Carlos Pagni, al igual que a muchos, le dio mucha gracia.

Roberto García quiso graficar que Diego Santilli es uno de los políticos más acuerdistas que existe y lo hizo con una comparación cuanto menos cuestionable.

Pagni no pudo evitar que se le dibujara una sonrisa en la cara por la salida inesperada de su colega y amigo.

El editorial de Pagni

Como es habitual, el programa comenzó con un editorial a cargo de su conductor.