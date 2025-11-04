19 hijos
La reacción de Carlos Pagni cuando Roberto García describió la personalidad de Diego Santilli
El histórico periodista de Ámbito Financiero fue el invitado de Odisea Argentina, y el conductor del programa no pudo evitar hacer un gesto ante la comparación que hizo García de Santilli.
La frase es incorrecta y atrasa, pero a Carlos Pagni, al igual que a muchos, le dio mucha gracia.
Roberto García quiso graficar que Diego Santilli es uno de los políticos más acuerdistas que existe y lo hizo con una comparación cuanto menos cuestionable.
Pagni no pudo evitar que se le dibujara una sonrisa en la cara por la salida inesperada de su colega y amigo.
El editorial de Pagni
Como es habitual, el programa comenzó con un editorial a cargo de su conductor.