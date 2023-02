El presidente Alberto Fernández repudió las amenazas que sufrió el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

"Quienes dicen amar la República, deben saber convivir en democracia. La convivencia democrática supone el respeto en la diversidad y castiga la violencia del que agrede a quien no piensa diferente. Mi solidaridad con @CastagnetoC y mi absoluto repudio a sus agresores", expresó el mandatario.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, denunció una serie de amenazas e intimidaciones que recibió a través de las redes sociales.

En los posteos, además de incitar a cometer actos de violencia contra él y su familia, incluyen información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

El 28 de enero pasado, la usuaria @embroshco (embroschca ANTI K.) escribió en Twitter: “Carlos Castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad....”.

A raíz de la gravedad de los hechos, el titular de la AFIP presentó una ante la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que le tomó declaración y ya interviene en la investigación.