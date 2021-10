"Con cuarenta grados yo no voy a ningún lado. Nací en el chaco, a mí no hay papa que me movilice", dijo Elisa Carrió sobre por qué no estuvo en Dolores acompañando a Mauricio Macri en la presentación ante el juez, donde se excusó para no declarar en la causa que lo tiene como imputado por supuessto espionaje ielgal a los famliares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Ante la repregunta de Laura Di Marco en LN+ ante por qué tampoco escribió un tuit al respecto, la líder de la CC contestó:

"Lo hablé con Macri y me dijo 'mejor que no escribas porque vas a meter la pata'. De todos modos mi charla con Macri fue maravillosa", dijo vagamente.