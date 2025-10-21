Nelson Castro lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei desde Radio Rivadavia, al asegurar que el gobierno "está enfrascado en internas feroces. El gobierno vive en su nube de poder".

En un análisis cargado de preocupación, agregó: "El presidente vive encerrado en Olivos, debería caminar más la calle", dijo, como reclamando mayor conexión con la realidad cotidiana.

El conductor sostuvo que la gente comienza a perder la paciencia con el ajuste. "Si la gente ve que el ajuste no le genera mejores condiciones de vida, dice bueno, ‘métete el ajuste donde fuere’".